Анастасия Цымбалару из-за проблем со здоровьем будет делать операцию: "Ухудшается ситуация"

Украинская актриса Анастасия Цымбалару рассказала о проблемах со здоровьем и о необходимой ей операции, которую она будет делать в будущем.

Артистка не может дышать левой частью носа. Сейчас ситуация ухудшилась, ведь на улице прохладно, вокруг сухой воздух. Так что Цымбалару просто не может обходиться без назальных капель. Чтобы решить эту проблему, актрисе необходимо сделать операцию. Анастасия Цымбалару уже консультировалась с врачом. Он посоветовал, что подобные операции следует делать в теплое время. Весной актриса полноценно займется лечением.

"Все же ухудшается ситуация, особенно с дыханием. Сейчас отопительный сезон, сухой воздух, на улице холодно, я перестаю дышать. Еще больше и больше я зависима от капель для носа. Это меня очень беспокоит. Я была на консультации у врача, мне сказали, что лучше делать такого рода операцию уже в теплый сезон. Я жду весну и буду лечиться", – поделилась актриса в программе "ЖВЛ представляет".

Анастасия Цымбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Проблемы с дыханием в Анастасии Цымбалару возникли на фоне гайморита с осложнениями, что повлияли на слух. Сейчас у актрисы есть проблемы с этим. Поэтому знаменитость надеется, что после того, как вылечит нос, ситуация со слухом улучшится.

"Из-за того, что у меня не дышит левая часть, у меня возникают проблемы и со слухом, и с горлом. Это все между собой взаимодействует, вылечив свою перепонку, я смогу улучшить ситуацию со слухом", — поделилась артистка.

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Напомним, недавно Анастасию Цымбалару заподозрили в романе с шоуменом Женей Яновичем. Актриса отреагировала на слухи об их якобы отношениях.

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