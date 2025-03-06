Анастасия Цымбалару сообщила о разрыве с бойфрендом и назвала причину

Впервые о новом романе артистка рассказала всего три месяца назад, а сейчас пара уже не вместе.

Украинская актриса Анастасия Цымбалару объявила о разрыве с бойфрендом.

О разрыве знаменитость сообщила на проекте "Ранок у великому місті". Звезда говорит, что сейчас ее сердце свободно. Также она поделилась, что пока что не хочет начинать новые отношения. По словам актрисы, ей комфортно самой. Кроме того, свое время артистка решила направить на самореализацию.

"Сегодня мое сердце свободно. Не могу сказать, что я нахожусь в поисках своей любви. Мне сейчас комфортно находиться в том состоянии, в котором я есть, и посвящать время и ресурс на себя и свою реализацию", — поделилась актриса.

Анастасия Цымбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Не стала Анастасия Цымбалару и скрывать причину разрыва. Влюбленные разошлись, ведь им было сложно мириться с графиками друг друга. Актриса делится, что человеку с таким уровнем занятости, как у нее, достаточно тяжело наладить личную жизнь.

"Графики… Очень сложно человеку с моим ритмом жизни устроить личную, потому что я в постоянной погоне", — объяснила актриса.

Отметим, о новых отношениях Анастасия Цымбалару впервые рассказала в начале декабря 2024 года. Тогда пара только начинала свой роман. Знаменитость надеялась, что их увлечение друг другом перерастет во что-то серьезное, однако этого не произошло.

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