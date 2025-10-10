Анастасия Короткая шокировала подробностями о самоубийстве сестры: "Сделала это в день моего возвращения"

Анастасия Короткая / © скриншот с видео

Телеведущая Анастасия Короткая эмоционально поделилась подробностями потери старшей сестры Влады.

По словам ведущей, сестра не первый раз пыталась покончить с жизнью из-за тяжелой болезни. Девушка подчеркивала, что не понимает ради чего живет: "Мое пребывание здесь бессмысленно", — говорила Влада.

Сначала семья обратилась к бабушке-знахарке, которая посоветовала принимать пальмовое масло как лекарство — это на некоторое время помогло. Анастасия отмечает, что они были близкими, и сестра даже делилась с ней мыслями о самоубийстве. Однажды, во время съемок телеведущей, Влада позвонила Короткой и рассказала, что выбирает место для этого в парке, однако Анастасия дала наставления отбросить эти мысли.

Анастасия Короткая / © скриншот с видео

Трагический случай произошел в день, когда Анастасия возвращалась со съемок развлекательного шоу. Полиция сообщила, что сестру нашли мертвой. По словам телеведущей, Влада покончила с собой после посещения врача, который сообщил девушке о неизлечимой болезни.

"У меня тогда были съемки шоу. Она даже подгадала время и сделала это в день моего возвращения, чтобы не отвлекать от работы. Я уверена, что она это поняла", — призналась Анастасия в интервью Маше Ефросининой.

Анастасия также вспомнила день похорон, который был чрезвычайно тяжелым эмоционально. После потери сестры телеведущая начала больше интересоваться духовными практиками, а в снах видела сестру, которая обращалась к ней и уверяла, что с ней все в порядке.

