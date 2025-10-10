ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
435
Время на прочтение
2 мин

Анастасия Короткая шокировала подробностями о самоубийстве сестры: "Сделала это в день моего возвращения"

Знаменитость рассказала досадные детали о дне, когда узнала о смерти родного человека.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Анастасия Короткая

Анастасия Короткая / © скриншот с видео

Телеведущая Анастасия Короткая эмоционально поделилась подробностями потери старшей сестры Влады.

По словам ведущей, сестра не первый раз пыталась покончить с жизнью из-за тяжелой болезни. Девушка подчеркивала, что не понимает ради чего живет: "Мое пребывание здесь бессмысленно", — говорила Влада.

Сначала семья обратилась к бабушке-знахарке, которая посоветовала принимать пальмовое масло как лекарство — это на некоторое время помогло. Анастасия отмечает, что они были близкими, и сестра даже делилась с ней мыслями о самоубийстве. Однажды, во время съемок телеведущей, Влада позвонила Короткой и рассказала, что выбирает место для этого в парке, однако Анастасия дала наставления отбросить эти мысли.

Анастасия Короткая / © скриншот с видео

Анастасия Короткая / © скриншот с видео

Трагический случай произошел в день, когда Анастасия возвращалась со съемок развлекательного шоу. Полиция сообщила, что сестру нашли мертвой. По словам телеведущей, Влада покончила с собой после посещения врача, который сообщил девушке о неизлечимой болезни.

"У меня тогда были съемки шоу. Она даже подгадала время и сделала это в день моего возвращения, чтобы не отвлекать от работы. Я уверена, что она это поняла", — призналась Анастасия в интервью Маше Ефросининой.

Анастасия также вспомнила день похорон, который был чрезвычайно тяжелым эмоционально. После потери сестры телеведущая начала больше интересоваться духовными практиками, а в снах видела сестру, которая обращалась к ней и уверяла, что с ней все в порядке.

Напомним, недавно певица Тина Кароль впервые за долгое время вспомнила смерть мужа Евгения Огира. Артистка поделилась щемящим признанием, поддерживая женщину, которая потеряла возлюбленного на войне.

Дата публикации
Количество просмотров
435
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie