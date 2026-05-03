Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала" и растрогала прощальным постом
Артистка в течение восьми лет была участницей юмористического проекта.
Украинская юмористка и актриса Анастасия Оруджова официально покинула студию "Квартал 96".
Об этом артистка объявила в Instagram. Знаменитость в течение восьми лет была участницей юмористического проекта, однако сейчас решила двигаться дальше. Но без прощального поста не обошлось.
Анастасия Оруджова опубликовала множество архивных фотографий, которые были сделаны в период ее работы в "Квартале". Актриса отметила, что проект ей подарил друзей, поддержку, множество смеха и помог достичь своего. Артистка отметила, что покидает шоу с безграничной благодарностью.
"У каждой истории есть начало и финал. К сожалению, в двадцать фото невозможно поместить восемь лет дружбы, достижений, конкуренции, смеха, любви, поддержки, благодарности, рок-н-ролла, объятий перед выходом на сцену и после него. Спасибо за все. Люблю", - подытожила артистка.
Напомним, ранее Анастасия Оруджова комментировала свой уход из "Квартала". Артистка объяснила свое решение "сепарироваться".