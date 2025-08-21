Анастасия Оруджова раскрыла подробности своих первых серьезных отношений: "Счастливое стечение обстоятельств"

Анастасия Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

31-летняя звезда «Женского квартала» Анастасия Оруджова впервые поделилась деталями личной жизни.

В интервью для 1+1 артистка рассказала, как ей удается совмещать творчество и быт с любимым мужчиной, сценаристом Русланом. Она отметила, что они идеально находят баланс и называют это счастливым стечением обстоятельств.

«Это очень интересно! Руслан — автор, и когда мне нужно подготовиться к шоу или придумать текст, он берет это на себя. А я, в ответ, готовлю ему вкусные завтраки — у нас такая договоренность. И это работает, это очень удобно и, честно говоря, счастливое стечение обстоятельств», — призналась юмористка.

Анастасия Оруджова с парнем Русланом / © instagram.com/orudjova_nastya

Актриса подчеркнула, что это ее первые серьезные отношения и первый опыт жизни под одной крышей с мужчиной. По словам Оруджовой, иногда бывает сложно, однако она чувствует себя счастливой.

Пара живет вместе с января и для артистки было довольно не просто начинать отношения в 31 год. Некоторые моменты были не такими, как она ожидала, однако Анастасия довольна поддержкой и заботой своего парня.

Напомним, ранее Оруджова призналась, что роман с парнем — ее первые серьезные отношения. Пара вместе почти год, а актриса уверяет — это было сознательным выбором.