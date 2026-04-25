Анастасия Оруджова ушла из "Квартала" и объяснила свое решение "сепарироваться"

Анастасия Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

Реклама

Украинская юмористка и актриса Анастасия Оруджова впервые подробно рассказала о своем уходе из студии "Квартал 95".

Знаменитость назвала это одним из самых сложных решений в жизни. Об этом она вспомнила в подкасте «Кажуть! Брешуть?», где откровенно объяснила, как вместе с коллегами оставила проект и начала строить собственное творческое дело.

Так, после увольнения Оруджова вместе с другими юмористками Алиной Блажкевич и Александрой Машлятиной из «Трио Разные» сфокусировалась на развитии совместного проекта и импровизационном шоу. По словам актрисы, этот шаг стал для них своеобразной точкой взросления.

Реклама

«Я изменила свою работу и осталась только с девочками. Мы ушли с других всех наших работ и работаем только над нашим проектом — каналом в YouTube. Это очень весомый и тяжелый был шаг. Но решили, что его нужно сделать», — призналась звезда.

Анастасия Оруджова с Алиной Блажкевич и Александрой Машлятиной / © instagram.com/orudjova_nastya

В то же время ведущий Александр Педан назвал этот переход «сепарацией», когда артисты фактически оставляют стабильную систему и начинают отвечать только за себя. Оруджова согласилась с такой оценкой и добавила, что сначала было ощущение растерянности, но впоследствии команда начала работать значительно активнее.

«Мы такие: 'Боже, мы одни, что нам теперь делать?'. Но сейчас каждый день — новые планы, съемки. И дай Бог это станет новым шагом», — подчеркнула Анастасия.

Напомним, недавно певица Вера Кекелия также комментировала уход из «Квартала» «Тріо Різні», а также Ирины Сопонару.