Анастасия Оруджова замиловала редкими кадрами со своим бойфрендом с осеннего уикенда
Знаменитость поделилась теплыми фотографиями со своими близкими.
Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова показала своего возлюбленного в соцсетях.
Артистка опубликовала в Instagram подборку трогательных осенних кадров, в которых соединила романтику, домашний уют и искренность. В подписи к посту юмористка шутливо отметила, что теперь для создания "осеннего контента" не обязательно ждать конца ноября — достаточно хорошего освещения и стабильного WiFi.
"Теперь, чтобы сделать сообщение об осени, можно не ждать конца ноября, достаточно наличия света и работающего WiFi", — подчеркнула знаменитость.
На первом фото Анастасия позирует со своим возлюбленным Русланом. Пара нежно обнимается, а ее избранник засыпает артистку поцелуями. У обоих очень счастливый и влюбленный вид.
Далее в фотоподборке Оруджова показала другую сторону своей жизни — теплую и домашнюю. Юмористка поделилась снимками любимых котиков и продемонстрировала несколько моментов с работы.
Поклонники сразу отреагировали на публикацию, засыпав артистку комплиментами. Под фотографиями фанаты отмечали, как хорошо выглядят Анастасия и ее возлюбленный.
Прекрасные фотографии..
Это точно любовь!
Какая вы красивая девушка
Напомним, недавно Анастасия Оруджова впервые откровенно рассказала о своих первых серьезных отношениях. Звезда поделилась, как они с партнером соблюдают гармонию в быту, и назвала свои отношения "счастливым стечением обстоятельств", которое перевернуло ее жизнь.