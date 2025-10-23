Анастасия Оруджова замиловала редкими кадрами со своим бойфрендом с осеннего уикенда

Анастасия Оруджова / © Пресс-служба студии "Квартал 95"

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова показала своего возлюбленного в соцсетях.

Артистка опубликовала в Instagram подборку трогательных осенних кадров, в которых соединила романтику, домашний уют и искренность. В подписи к посту юмористка шутливо отметила, что теперь для создания "осеннего контента" не обязательно ждать конца ноября — достаточно хорошего освещения и стабильного WiFi.

"Теперь, чтобы сделать сообщение об осени, можно не ждать конца ноября, достаточно наличия света и работающего WiFi", — подчеркнула знаменитость.

На первом фото Анастасия позирует со своим возлюбленным Русланом. Пара нежно обнимается, а ее избранник засыпает артистку поцелуями. У обоих очень счастливый и влюбленный вид.

Анастасия Оруджова с избранником / © instagram.com/orudjova_nastya

Далее в фотоподборке Оруджова показала другую сторону своей жизни — теплую и домашнюю. Юмористка поделилась снимками любимых котиков и продемонстрировала несколько моментов с работы.

Пост Анастасии Оруджовой / © instagram.com/orudjova_nastya

Поклонники сразу отреагировали на публикацию, засыпав артистку комплиментами. Под фотографиями фанаты отмечали, как хорошо выглядят Анастасия и ее возлюбленный.

Прекрасные фотографии..

Это точно любовь!

Какая вы красивая девушка

Напомним, недавно Анастасия Оруджова впервые откровенно рассказала о своих первых серьезных отношениях. Звезда поделилась, как они с партнером соблюдают гармонию в быту, и назвала свои отношения "счастливым стечением обстоятельств", которое перевернуло ее жизнь.