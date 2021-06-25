Анастасия Приходько без косметики показалась с трехмесячным сыном на руках

Певица поделилась подробностями материнства.

Популярная певица Анастасия Приходько, которая ранее честно призналась, или колола ботокс, сегодня празднует три месяца младшего сына Луки.

По этому случаю артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует без макияжа в салоне автомобиля с крошечным сыном на руках.

В заметке к снимку звезда поздравила малыша с первыми рьома месяцами и поделилась как проходит ее материнство.

instagram.com/prykhodko_official

"Мы очень хотели услышать заветные слова" у вас будет мальчик ". А сегодня мы уже празднуем три месяца! Три месяца невероятного счастья и сложностей, с которыми сталкиваются каждые родители младенцев. Но, эти дни и, особенно, ночью мы прошли с достоинством! "т-отметила знаменитость.

Также певица призналась, что в течение этого времени она придерживалась диеты, поскольку кормит малыша грудью, в отличие от ЛКИ, который сейчас весит уже 8 кг.

"Я все это время, пока становился желудочек у малыша сидела на диете. Конечно, я устала от постоянного сыра на завтрак, сырников и бидонов чая! От большого количества воды, отварного и парового! Но, это того стоит и мы почти не мучились с животиком! Даже могу сказать, что критически было только три раза за три месяца, я считала. А Лука вот ел когда хотел. и теперь я ношу 8 кг настоящего тяжелого счастья. Впереди нас ждет еще много всего интересного и третий ребенок почему-то для меня как первая! С чем связано, не знаю, но вот он мой к венам ... Я бы его ни за что не оставила бы сейчас и не поехала на гастроли. Почему? Потому что он со мной 24/7! и поедет со мной в любую точку мира! ", — зааявила артистка.

Поклонники в комментариях к фото засыпали звезду поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Счастья вам!

Здоровья вам, малышу и всей вашей семье!

Гордость!

Самые искренние поздравления!

Напомним, не так давно Анастасия Приходько поделилась мучительными воспоминаниями, через которые хотела сменить пол. От детства артистку критиковали родные.

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