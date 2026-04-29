Анастасия Приходько эмоционально отреагировала на отмену концертов из-за ее высказывания о языке
Певица заявила о давлении в языковом вопросе и отказалась «подстраиваться под толпу».
Украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала отмену концертов из-за языкового скандала после ее сообщения, а также волну критики в Сети, которая вызвала публичный резонанс вокруг ее выступлений.
Ситуация относительно позиции певицы быстро вышла за пределы обычного обсуждения. Часть ее концертов была отменена после дискуссий в соцсетях. Причиной стала реакция на ее высказывания и позицию по языковому вопросу, когда она назвала русский язык «киевским языком». В публичном пространстве началась активная полемика. Обсуждение переросло во взаимные обвинения. Артистка решила отреагировать публично.
«Меня удивляет, как легко мы начали жрать своих. Не спорить. Не дискутировать. А именно уничтожать», — написала певица.
После этого Приходько отметила, что не планирует менять свою позицию под давлением общества. Она подчеркнула, что, мол, не стремится к универсальному одобрению. Артистка отметила, что для нее важнее собственные убеждения, чем мгновенная реакция аудитории.
«Я не буду всем нравиться. И не собираюсь подстраиваться под толпу. Но одно скажу четко: я — на своем месте. И я — за свою страну. И если для кого-то этого мало — это уже ваша проблема, не моя. Потому что самая большая тупость сейчас — это искать врагов среди своих. Вот прямо сейчас — самая тупая», — добавила она.
Напомним, вокруг Анастасии Приходько возникла волна обсуждений после языкового скандала. Андрей Бедняков также присоединился к людям, которые не согласны с артисткой, и жестко разнес певицу после ее заявления об общении на «русском киевском языке».