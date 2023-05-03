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Анастасия Приходько набрала лишние кило и рассекретила вес: "Не люблю себя такую"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2198
Время на прочтение
1 мин
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Анастасия Приходько набрала лишние кило и рассекретила вес: "Не люблю себя такую"

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Исполнительница призналась, что срочно садится на диету.

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась, что набрала лишний вес.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что срочно садится на диету. По словам Насти, ей нужно сбросить семь килограммов.

"С завтрашнего дня (3 мая – прим. ред) сажусь на жосткач (жесткую диету – прим. ред.)! Надо сбросить семь кило", — поделилась Настя.

Анастасия Приходько садится на диету / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасия Приходько садится на диету / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Однако когда исполнительница стала на весы, то изменила свое мнение. Приходько в настоящее время весит 63,6 кило. Исполнительница убеждена, что в общей сложности ей нужно сбросить восемь лишних кило, ведь пока она себе не нравится.

"Надо сбросить срочно пять кило, а дальше еще три. В общем, восемь кило. Ну поехали, что делать! Я не люблю себя такую", — призналась артистка.

Именно такой ныне вес у Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official
Именно такой ныне вес у Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно Анастасия Приходько вспомнила скандал с рэпером Потапом, недоразумения с которым у нее с 2014 года. Артистка рассказала, что она не уважает продюсера и он ведет себя непристойно по отношению к ней.

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Дата публикации
Просмотры
2198
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