Анастасия Приходько о непростых отношениях с мамой: "Измена — это большая боль"

Певица не общается с семьей уже два года.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно впервые засветила лицо младшего сына, рассказала о своих непростых отношениях с семьей.

Исполнительница призналась в программе "Зірковий шлях", что уже два года не общается с мамой и младшим братом.

"Эту историю я еще никому не рассказывала и пока не готова об этом говорить. Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: измена — это большая боль ", — поделилась артистка.

Кроме этого, звезда добавила, что ее мать практически не интересуется внуками. Младшего Луку она вообще не видела, а старшего — максимум пять раз.

"Она Луку даже не видела. Она и Гордея не видела... Если посчитать за весь период, когда мы общались, максимум раз пять. Наверное, очень занятой человек", — призналась знаменитость.

Напомним, недавно Анастасия Приходько опубликовала редкое видео с мужем. Тогда же артистка показала, как супруги праздновал 6-летие совместного сына Гордея.

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