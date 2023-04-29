Анастасия Приходько о том, как Потапа на х*й послала: "У меня нет уважения к такому мужчине"

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о конфликте с рэпером и продюсером Алексеем Потапенко, он же Потап.

В программе "Слава+" Приходько поделилась, что вражда с Потапом у нее продолжается с 2014 года. По словам исполнительницы, уже тогда продюсер некрасиво отзывался о ней за ее спиной из-за ее высказываний против россии. Как известно, тогда во время АТО Приходько активно ездила в самые горячие точки нашей страны и активно выступала против россии.

"Это же он (Потап – прим.ред.) начал говорить, я знаю, что он говорил: "Давайте только без этой АТОшницы". И еще очень многое он говорил обо мне и очень настаивал, чтобы меня не было на проектах каналов. У него почему-то такая большая ненависть ко мне... Хотя я с ним никогда не общалась... Но эти высказывания... Однажды, пересекаясь во дворце "Украина", мы тоже поссорились, где я ему в лицо сказала "иди на х*й", – рассказала Приходько.

Потап

Также артистка вспомнила, что в 2011 году пересекалась с Потапом на одном из мероприятий в Крыму, где, по словам певицы, продюсер тоже вел себя по отношению к ней как к девушке "неприлично":

"Поэтому, после всех этих его событий... Я же его не трогала, но потом когда он уже начал делать факап за факапом, то уже пошел разнос полностью. И его песня "мама, я волонтерила"... это просто дно. Чем он думал вообще? Ты понимаешь, что человек совсем не понимает, что происходит. В терроборону он из Испании записывался? Как это вообще можно было рассказывать такую дичь. У меня уважения к такому мужчине нет", — сказала Приходько.

Напомним, ранее Анастасия Приходько поделилась, как ей отомстил пятый президент Украины Петр Порошенко. Также артистка объяснила, из-за чего на нее был злол нардеп.

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