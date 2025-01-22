Анастасия Приходько оскандалилась поддержкой творчества российского певца-путиниста

Украинская певица Анастасия Приходько в очередной раз попала в скандал. На этот раз из-за российского певца грузинского происхождения Иракли, настоящее имя которого Ираклий Пирцхалава.

А все из-за коротенького ролика артистки в Instagram-stories. Исполнительница опубликовала черно-белое видео, на котором она ехала в авто, слушала музыку и выглядела несколько расстроенно. Выбор Приходько пал на песню россиянина Иракли "Вова-чума".

Все бы ничего, но Ираклий Пирцхалава открытый путинист. Еще до начала полномасштабной войны певец поддерживал захватническую политику путина. В частности, Иракли ездил в оккупированные города на востоке Украины, а именно в Донецк и Луганск. Там он участвовал в пропагандистских мероприятиях, выступая на так называемых днях городов. За это Иракли оказался в базе сайта "Миротворец".

Анастасия Приходько попала в скандал из-за прослушивания песен российского певца-путиниста

Когда началась полномасштабная война, скандальный певец, конечно, поддержал преступные действия России. Из-за пророссийских взглядов Иракли стал персоной нон грата в европейских странах. В частности, артисту-путинисту запретили въезд в Латвию, а также его не пустили в Молдову, развернув прямо на границе. В родной Грузии Иракли тоже недолюбливают из-за его пророссийских взглядов.

Иракли (Ираклий Пирцхалава)

Напомним, Анастасия Приходько уже не в первый раз за последнее время попадает в громкие скандалы. Недавно она дала интервью Наталье Влащенко, где почему-то решила говорить на русском.

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