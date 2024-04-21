Анастасия Приходько отпраздновала 37-летие и показала, как выглядела в детстве

Сегодня, 21 апреля, свой день рождения отмечает певица Анастасия Приходько.

По случаю 37-летия артистка опубликовала архивное черно-белое фото, сделанное в детстве. На изображении еще совсем юная Анастасия позирует в изысканном наряде и улыбается.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

В свою очередь к поздравлениям звезды присоединились ее друзья, команда и звездные коллеги. В частности, в своих сторис они вспомнили самые яркие моменты с певицей.

Огонь, молния, характер, доброта, душевность, жажда, движение и бесконечный талант – сохрани в себе это!

С днем рождения, моя Настя! Хочу пожелать тебе всего наилучшего. Пусть тебя всегда окружают только добрые и надежные люди, которые всегда будут рядом! Пусть каждый день твоя жизнь приносит тебе только радость

"С днем рождения, Настенька!" – Маша Фокина

Поздравляем тебя с Днюхой! Оставайся такой же яркой, улыбающейся и веселой! Желаем здоровья, вдохновения, творческих успехов и неугосающей энергии!

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, в этот день украинская певица Надя Дорофеева также отмечает день рождения. Знаменитость уже показала, какой ценный сюрприз получила от мужа Миши Кацурина с утра и как ее поздравили его дети.

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