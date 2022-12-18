Анастасия Приходько отреагировала на победу TVORCHI в нацотборе на "Евровидение-2023": "Жаль группу"

Певица Анастасия Приходько отреагировала на победу группы TVORCHI в финале нацотбора на "Евровидение-2023".

Да, исполнительница заявила, что ей жалко коллектив, ведь на песенном конкурсе в Ливерпуле, по ее мнению, они не войдут даже в десятку.

"И кто здесь Ванга? Месяц назад я сказала, что поедут TVORCHI. Не спрашивайте, откуда я это знаю, просто анализирую… Ох эти заигрывания с Европой… Жаль группу… Их ждет 15 место…", - написала Приходько на своей. странице в Facebook.

Месяц назад в своем блоге певица действительно предсказывала, что победу в нацотборе могут одержать саунд-продюсер Андрея Гуцуляка и вокалист Джеффри Кенни. Кроме того, тогда артистка сказала, что победы на "Евровидении-2023" Украине ждать не стоит.

"В этом году меня мало интересует евровидение вот честно – не до этого! Поэтому не слушая финалистов поверю в свою интуицию. Поедет… Ну пусть будет группа TVORCHI… Все! Больше никаких комментариев по этому, пойду следить за новостями с фронта", — написала в ноябре Приходько.

Отметим, что Анастасия Приходько принимала участие в конкурсе "Евровидение" 2009 года. Тогда певица представляла Россию с песней "Мама".

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