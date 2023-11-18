Анастасия Приходько ответила, почему во время войны рекламировала компанию, которая не ушла с рынка России

Украинская певица Анастасия Приходько ответила, почему во время войны рекламировала компанию, которая, несмотря на российское вторжение в Украину, продолжила работу на рынке РФ.

У исполнительницы была коллаборация с компанией детского питания Gerber. Сотрудничать они начали еще до начала полномасштабной войны. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Приходько призналась, что уже после российского вторжения у нее снова появился запрос на рекламу. Знаменитость не проверяла, ушла ли компания с российского рынка, ведь опиралась на предыдущий опыт сотрудничества.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"У меня была коллаборация с ними еще до начала войны. Мы работали с Gerber. Когда они написали снова, я не обратила на это внимание, потому что мы с ними уже работали. Я отталкивалась от того", — ответила артистка.

Анастасия Приходько признает, что ошиблась, поэтому извинилась за это. Также артистка добавила, что после этого тщательно проверяет все запросы на рекламу.

"Это моя ошибка. Я слежу за этим, но почему-то на детское питание не обратила внимание. Я извиняюсь за это. Это моя ошибка", — добавила артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, с начала полномасштабной войны в Украине многие мировые бренды покинули рынок России и перестали там работать. Однако нашлись компании, которые, несмотря на враждебное российское вторжение на территорию независимой страны, продолжают свою деятельность в РФ. Gerber, которая входит в Nestle и производит детское питание, после войны не покинула Россию и платит стране-террористу налоги, которые, в частности, идут на военные нужды оккупантов.

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