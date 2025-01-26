Анастасия Приходько озвучила свой прогноз по дате окончания войны

Украинская певица Анастасия Приходько высказала свое мнение об окончании войны в Украине.

Артистка, опираясь на анализ новостей, спрогнозировала, что мир в Украине наступит в 2028 году. Приходько говорит, что эти три года на пути к свободе будут очень сложными эмоционально. Поэтому подчеркнула, что каждому украинцу нужно собрать "свою модель, которая была до полномасштабного вторжения" для последующих этапов борьбы.

"Во-первых, 2028 год. Первый год полномасштабного вторжения – шок. Затем растерянность и тупик, в котором мы сейчас находимся и не понимаем, как выйти из ситуации. Сейчас будет второй этап – вот эти три сложных года от 2025 до 2027 года. Не раз говорила, что нужно аккумулироваться и собрать себя по частям. Мы начали себя разбрасывать и думать, что мы что-то решаем, отдавать всю эту энергию. А теперь нужно собраться", – заявила звезда в интервью "Люкс ФМ".

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Исполнительница убеждена, что оккупанты продолжат вести бои, но все же будут больше давить на нервную систему нашего народа. Также исполнительница задумалась над тем, можно ли будет прекращение огня назвать "победой", когда за время десятилетних боев умерло огромное количество украинцев.

"На этом сложном этапе будет очень важна нервная система, выдержка и цель. Это будут эмоционально сложные три года. А ракеты будут летать, потому что так быстро никто не закончит эту войну. Это политика. Не думаю, что будет победа. Потому что над чем? Победа, что мы потеряли так много ребят? Поэтому не знаю, чему радоваться", — подчеркнула Приходько.

Напомним, недавно Анастасия Приходько попала в скандал с прослушиванием популярного в России исполнителя.

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