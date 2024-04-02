Анастасия Приходько перевезла своих детей из загородного дома под Киевом и ответила почему

Украинская певица Анастасия Приходько объяснила, почему ее трое детей сейчас не живут в Киевской области.

Так, по словам звезды, она с мужем приняла решение перевезти детей из загородного дома в Киев, поскольку в области участились тревоги. По мнению Приходько, это способствует их большей безопасности. К тому же артистка признается, что в городе всегда рядом с метро и не нужно тратить много времени, чтобы дойти туда. Это облегчает жизнь им как родителям.

"Мы отвезли детей… Они в Киеве, но не буду говорить где. Постоянно ездим, сегодня поедем сами домой, но детки должны быть в безопасных местах, потому что сейчас очень сильно напряженная ситуация. Мы с мужем более мобильные, но когда нам нужно собрать троих детей, так это очень тяжело. И работать, и ездить в метро и не спать – это сложно", – обьяснила Анастасия в программе "ЖВЛ".

Анастасия Приходько с детьми / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, Анастасия Приходько в браке с Александром воспитывает двух общих сыновей – 8-летнего Гордия и 3-летнего Луку, а также 14-летнюю дочь Нану от предыдущих отношений.

Напомним, недавно Анастасия Приходько показала 14-летнюю дочь Нану и как поздравила ее с днем рождения.

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