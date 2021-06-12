Анастасия Приходько поделилась болезненными воспоминаниями, из-за которых хотела сменить пол

С детства артистку критиковали родные.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая заявила, что хотела сменить пол, рассказала, что натолкнуло ее на такие мысли.

На странице в Instagram артистка продолжила тему и поделилась, что еще с детства ее критиковала мама и родные.

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"Мама часто говорила, что у меня узкие глаза и улыбаться мне не стоит, и улыбка моя не очень-то искренняя. Как сейчас помню этот скандал, когда вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтобы выглядеть красиво и короткое платье, из-за котоого бабушка назвала меня "Профурсетка". Ну, вы поняли, услышать девочке в переходном возрасте такое — сродни смерти. Тем более, я никогда не слышала от родителей о себе "красивая" или хотя бы "симпатичная". Первое, что я решила, если я когда-нибудь буду воспитывать девочку — она для меня будет лучшей! Вторая мысль была не такая поэтическая и я захотела сменить пол. Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка и вуаля! Тем более, тогда были популярны Джонни Депп, Ди Каприо, Клуни и мне казалось, что мужчиной быть легче", — рассказала артистка.

instagram.com/prykhodko_official

Знаменитость добавила, что "остаться все же Анастасией" ее заставила любовь. В 17 лет Приходько встретила парня по имени Юра, который ей изрядно понравился. Звезда вспомнила, что он ездил на красной спортивной машине и был похож на Энрике Иглесиаса, который "вечно страдает", а еще у него была прекрасная фигура.

"Ну, какой школьнице может не понравиться. Именно благодаря ему я поняла, что я самая красивая! И до сих пор, слушая песню Стинга Desert rose, я невольно вспоминаю Юру на красной спортивной тачке. И свои юные 17 лет", — поделилась певица.

Исполнительница призналась, что несмотря на то, что ей уже 34 года, детских травм она полностью не избавилась. Впрочем, Настя до сих пор любит носить мальчишескую одежду.

Напомним, ранее Настя Приходько в белье вспомнила, как беременной рыдая в ванной составила завещание. В артистки было очень много страхов.

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