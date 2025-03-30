Анастасия Приходько показала 15-летнюю дочь-копию и ошеломила, как она подросла

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько впервые задолго поделилась контентом со своей дочерью Наной.

Исполнительница сделала исключение в день рождения подростка. Именинница 30 марта встретила свое 15-летие. По этому случаю звездная мама устроила импровизированный фотосет в загородном доме. Результатом артистка поделилась в Instagram.

Дочь Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

На изображении подросшая Нана попозировала в черной футболке на фоне шариков. Также заметно, что именинница вместе с мамой подготовились к празднику и приготовила вкусностей, которые поставила на стол. В частности, по центру виднеется и торт со свечами. Так что на вечер у дочери Приходько будет полноценный праздник.

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Анастасия Приходько с дочерью / © instagram.com/prykhodko_official

"Ох уж эти подростки! Нам 15. В ожидании гостей", – написала Анастасия.

Кстати, недавно в семье исполнительницы был еще один день рождения. Младшему сыну Приходько Луке исполнилось четыре года. Звездная мама уже показала, как мальчик отпраздновал это.

Напомним, недавно певица Камалия чувственно обратилась к своей маме по случаю дня рождения. Артистка призналась, чем ей обязана в собственной карьере.