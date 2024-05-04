Анастасия Приходько показала редкие кадры с тремя детьми и как с ними на Закарпатье отдыхает

Украинская певица Анастасия Приходько показала редкие кадры с семьей.

В своем фотоблоге Анастасия поделилась, что находится в Закарпатье в кругу близких. Так, артистка уже успела насладиться рыбалкой и поймать много карпов для того, чтобы приготовить на огне. К тому же, в окружении гор исполнительница любовалась природой, солнечной погодой и вкусностями. Рядом со звездной мамой всегда были дети. В частности, Приходько показала своего сына Луку на прогулке и во время того, как он пробовал свежеиспеченный кукурузный хлеб.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько с сыном / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько с сыном / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я скоро лопну от этих эмоций", - поделилась впечатлениями звезда.

К тому же артистка выразила благодарность своему другу, которого не стала показывать из-за его политической деятельности.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Кроме того, Анастасия поделилась, как готовится к Пасхе. Так, исполнительница вместе с 8-летним Гордием и 14-летней дочерью Наной и остальными детьми знакомых начала красить яйца. Впрочем, до конца этого процесса остался только ее трехлетний сын Лука.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно Екатерина Осадчая с мужем также показали, как с двумя сыновьями провели время накануне Пасхи.

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