Анастасия Приходько показала редкое фото со своей свадьбы и публично обратилась к мужу

Украинская певица Анастасия Приходько порадовала редким фото со свадьбы и публичного обратилась к мужу Александру.

Сентябрь – особый месяц в личной жизни исполнительницы. Именно в начале осени артистка вышла замуж за возлюбленного и обвенчалась с ним. Недавно звезда праздновала годовщину свадьбы, а сейчас же венчания. К слову, пять лет назад певица заключила с мужем церковный брак.

По случаю особого праздника Анастасия Приходько опубликовала редкое фото со своей свадьбы. На снимке артистка позировала в роскошном свадебном платье, обнявшись с возлюбленным. Исполнительница публично обратилась к Александру и отметила, что ее любовь к нему просто безгранична.

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Сегодня (8 сентября – прим. ред.) пять лет, как мы обвенчались. 11 лет вместе! До месяца и назад. Люблю безгранично", — обратилась к возлюбленному артистка.

Напомним, недавно Анастасия Приходько праздновала 11 годовщину брака. В праздничный день певица неожиданно повторно обвенчалась с возлюбленным и показала, как прошло таинство.

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