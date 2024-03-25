Анастасия Приходько показала себя беременной и вспомнила третьи роды

В семье украинской певицы Анастасии Приходько важный праздник. Младшему сыну исполнительницы 25 марта исполняется три года.

В праздничный день артистка погрузилась в воспоминания. В частности, знаменитость показала, как была беременна Лукой. На архивном фото Настя Приходько демонстрировала свой большой животик. Также знаменитость вспомнила, как в третий раз рожала. Звезда показала архивное фото, сделанное сразу после родов, и отметила, что была тогда очень счастлива.

"Это лицо человека, который только что родил третьего ребенка и лучшего мальчика на земле! Лука – моя душа, сердце и жизнь. Я люблю тебя, мой родной", — подписала кадры артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько также опубликовала архивный кадр Луки, где он изображен еще совсем маленьким. Певица поздравила мальчика с третьим днем рождения.

"Сегодня (25 марта – прим. ред.) тебе целых три года!" – добавила артистка.

Младший сын Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, Анастасия Приходько воспитывает троих детей. От первого мужа в артистки есть дочь Нана, которой сейчас 13 лет. Во втором браке звезда родила сыновей Гордия, которому летом исполнится девять лет, и Луку.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина показывала архивные кадры, на которых была беременна. Знаменитость поделилась, как выглядела, когда ждала рождения сына.

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