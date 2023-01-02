Анастасия Приходько показала себя на забавном фото, которое в новогоднюю ночь сделал ее муж

Певица Анастасия Приходько показала веселое фото, сделанное в новогоднюю ночь ее мужем.

На фотографии, которой исполнительница поделилась на своей странице в Facebook, она смеется и прикрывает лицо рукой. Как рассказала Анастасия, сначала она просила мужчину убрать камеру, ведь видела в себе кучу недостатков. Впрочем, в конце концов, певица поняла, что главное – момент на этом фото.

"Говорю мужчине: "Я значительно набрала вес", "Я не люблю улыбаться", "У меня второй подбородок", "Да не фоткай". А потом я взяла фото с его телефона и делюсь с вами… Да пох*й! Мы есть. Главное, что мы здесь! Сейчас! Сегодня! С Новым 2023", — добавила подпись к фото Приходько.

Анастасия Приходько / Фото: Facebook/Анастасия Приходько

Любители певицы в комментариях к фото также поздравили Анастасию с Новым годом и написали, что любят ее за ее подлинность.

Ты – настоящая! Мне все тебе нравится!

С Новым Годом! Вы великолепна!

Красотка. С Новым годом!

Напомним, ранее украинские звезды показали, как отпраздновали новогоднюю ночь.

Читайте также: