Анастасия Приходько показала сладкие поцелуи с мужем и поздравила его с важным праздником

Избранник знаменитости отмечает день рождения.
Украинская певица Анастасия Приходько порадовала поклонников семейным контентом со своим мужем Александром.
К слову, исполнительница крайне редко делится подробностями личной жизни и почти не публикует фотографии со своей семьей. Однако в этот раз в Instagram-stories артистка сделала исключение. Дело в том, что муж Приходько отмечает день рождения. Поэтому по важному случаю исполнительница публично поздравила возлюбленного с праздником.
Артистка опубликовала фотографию, на которой они с Александром нежно целуют друг друга. Также певица отметила, что безгранично любит своего мужа.
"Я тебя люблю, моя жизнь. С днем рождения", — обратилась к избраннику знаменитость.
Отметим, Анастасия Приходько вышла замуж за Александра. Артистка родила мужу двух сыновей – Гордия и Луку. Также исполнительница воспитывает старшую дочь Нану.
Напомним, недавно Анастасия Приходько заявила, что садится на строгую диету. Артистка планирует похудеть на 10 кг.
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