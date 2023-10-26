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Анастасия Приходько показала сладкие поцелуи с мужем и поздравила его с важным праздником

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Анастасия Приходько показала сладкие поцелуи с мужем и поздравила его с важным праздником

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Избранник знаменитости отмечает день рождения.

Украинская певица Анастасия Приходько порадовала поклонников семейным контентом со своим мужем Александром.

К слову, исполнительница крайне редко делится подробностями личной жизни и почти не публикует фотографии со своей семьей. Однако в этот раз в Instagram-stories артистка сделала исключение. Дело в том, что муж Приходько отмечает день рождения. Поэтому по важному случаю исполнительница публично поздравила возлюбленного с праздником.

Артистка опубликовала фотографию, на которой они с Александром нежно целуют друг друга. Также певица отметила, что безгранично любит своего мужа.

Анастасия Приходько с мужем / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я тебя люблю, моя жизнь. С днем рождения", — обратилась к избраннику знаменитость.

Отметим, Анастасия Приходько вышла замуж за Александра. Артистка родила мужу двух сыновей – Гордия и Луку. Также исполнительница воспитывает старшую дочь Нану.

Напомним, недавно Анастасия Приходько заявила, что садится на строгую диету. Артистка планирует похудеть на 10 кг.

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Дата публикации
Просмотры
1402
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