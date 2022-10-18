Анастасия Приходько показала солнечные фотографии с подросшим сыном

Певица и общественный деятель Анастасия Приходько умилила Сеть новыми фотографиями с годовалым сыном.

На своей странице в Facebook исполнительница опубликовала солнечные фото, на которых играла с маленьким Лукой. Мальчик, которому в марте исполнился всего год, играл на детской площадке и весело сидел на плечах звездной мамочки.

Фото: facebook.com/anastasiyaprykhodko

"Мой маленький", — нежно подписала фотографии с сыном артистка.

Для прогулки с сыном Анастасия выбрала черный спортивный костюм свободного кроя и решила обойтись без макияжа.

Фото: facebook.com/anastasiyaprykhodko

Напомним, что длительное время Анастасия приходько скрывала свою третью беременность, ведь очень переживала, сможет ли родить в 33 года.

Исполнительница также воспитывает 11-летнюю дочь Нану, родившуюся в отношениях с грузинским бизнесменом Нуриком Кухилавой и шестилетнего сына Гордия, которого родила от второго мужа, Александра.

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