Анастасия Приходько показала сразу троих детей и высказалась о материнстве: "Я не идеальна"

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько впервые за долгое время показала всех своих заметно подросших детей.

Так, артистка сделала фото с дочерью Нанной и сыновьями Гоордием и Лукой на природе. Младшего Анастасия взяла на руки и зацеловала. В кадре также появляется ростовой аниматор в костюме пса Патрона, поэтому, вероятно, милый кадр сделан во время какого-то семейного праздника или детского мероприятия.

Под постом звезда поделилась своими откровенными мыслями о материнстве. По словам певицы, ее дети вдохновляют ее каждый день, несмотря на все трудности. Приходько признается, что не считает себя идеальной мамой, однако пытается быть опорой и предоставлять детям любовь и безопасность.

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Анастасия Приходько с детьми / © instagram.com/prykhodko_official

"Для меня мои дети — это не просто смысл жизни. Это мое дыхание. Мое сердце. Моя сила. Когда мне трудно — я смотрю на них, и мир будто снова становится на свои места. Когда устаю — объятия ребенка снимают боль лучше, чем любые лекарства. Когда кажется, что не могу больше — они дают мне крылья. Они учат меня быть терпеливой, честной, сильной. Они — мои самые большие учителя. И моя самая большая любовь. Я не идеальная мама. Но я каждый день стараюсь быть для них опорой, теплом и домом. Потому что они — моя Вселенная. И ради них я способна на все", — растрогала исполнительница.

Напомним, недавно певец Олег Винник раскрыл, где во время войны проживает со своим сыном и женой.