Анастасия Приходько показала свою подросшую дочь-красавицу и как поздравила ее с 14-летием

Украинская певица Анастасия Приходько порадовала поклонников праздничным семейным контентом со своей старшей дочерью Наной.

Так, впервые за продолжительное время в своем фотоблоге артистка опубликовала фото своей старшей дочери. Дело в том, что 30 марта Нана отметила день рождения. В тот день звездная мама опубликовала архивные кадры с новорожденной дочерью. А потом показала, как поздравила свою дочь с 14-летием вечером после собственного концерта. На атмосферной фотографии Нана позирует дома, держа праздничный торт, на котором видны свечи-цифры. А позади нее стоит букет из роз.

"Мама успела приехать с концерта и поздравить с Днем рождения", – написала Анастасия.

Дочь Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Также артистка опубликовала еще одно архивное фото, на котором Нана предстает в платье и изысканном макияже. На фото Анастасия оставила подпись: "Я тебя люблю".

Дочь Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, на днях свой день рождения отметила старшая дочь Веры Брежневой. Звездная мама опубликовала архивные кадры с Соней Киперман и удивила, как она изменилась за последнее время.

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