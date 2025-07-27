Анастасия Приходько показала сына и дочь и призналась, что строго запрещает им делать

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько поделилась подробностями своего материнства.

В фотоблоге артистка показала дочь Нанну и сына Гордея, а также откровенно рассказала, что считает главным в воспитании своих детей. Как призналась звезда, она стремится растить своих потомков в любви и уважении, без чрезмерного контроля, но с четкими жизненными ориентирами. Приходько позволяет детям быть собой, не сдерживает их эмоции, позволяет мечтать и не запрещает выбирать собственный путь в жизни.

"В воспитании нет волшебной формулы. Но есть главное — любовь, уважение и ответственность. Я позволяю своим детям быть собой. Они могут выражать эмоции, говорить о своих страхах, мечтах, о том, что им болит или что их радует. Я хочу, чтобы они знали — их услышат. Я позволяю им ошибаться. Потому что только через опыт мы становимся сильнее. Я не держу их "в вате", но всегда рядом, если нужно — подхвачу. Я позволяю мечтать. Большими мечтами. Не ограничиваю в выборе профессии, стиля, интересов. Хочешь быть музыкантом — вперед. Хочешь быть ученым или блогером — прекрасно", — написала Приходько.

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Анастасия Приходько с детьми / © instagram.com/prykhodko_official

В то же время артистка назвала несколько пунктов, которые она категорически запрещает потомкам. В частности, учит быть честными, человечными и заботливыми.

"А теперь о том, что я запрещаю. Нет — неуважению. К себе, к другим другим членам семьи, к старшим. Нет — лжи. Даже "во благо". Нет — лени. Потому что я учу их, что надо помогать родным. Нет — равнодушию. Я учу их чувствовать чужую боль. Помогать. Быть людьми", — поделилась певица.