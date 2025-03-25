Анастасия Приходько показала заметно подросшего 4-летнего сына и поздравила его с важным праздником

Артистка очень редко делится снимками с детьми, но на этот раз сделала исключение.

Украинская певица Анастасия Приходько впервые за длительное время показала своего заметно подросшего младшего сына от мужа Александра.

Исполнительница не из тех, кто часто радует поклонников фото со своими детьми. Однако на этот раз артистка сделала исключение, и не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что в семье певицы именинник. Младший сын Анастасии Приходько 25 марта отмечает день рождения. Луке исполняется четыре года.

Младший сын Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Поэтому в своем Instagram певица опубликовала фото сынишки. В частности, артистка показала, как мальчик заметно подрос и повзрослел. Кроме того, исполнительница поделилась, как поздравляла сынишку. Певица празднично украсила дом разнообразными воздушными шариками.

Анастасия Приходько решила не устраивать громкие вечеринки по случаю дня рождения сына, а праздновать особую дату дома в кругу самых близких и самых родных людей.

Младший сын Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, Анастасия Приходько воспитывает троих детей. От бывшего избранника артистка родила дочь Нанну. Также певица воспитывает двух сыновей от мужа Александра – Гордия и Луку.

Напомним, 25 марта в семье ведущего Александра Педана тоже есть именинница. У дочери знаменитости день рождения. Шоумен поздравил Валерию с особым днем и показал, как они празднуют 20-летие девушки.

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