Анастасия Приходько показала заметно подросших детей и призналась, кого из них больше любит

Артистка призналась, что у нее отличается любовь к сыновьям и дочери.

Певица Анастасия Приходько показала своих заметно подросших детишек.

В своем Instagram исполнительница опубликовала снимок, на котором были запечатлены ее сыновья – 8-летний Гордей и 2-летний Лука. Братики сидели друг возле друга, а рядом лежала собачка.

Кстати, Анастасия Приходько откровенно призналась, что ее материнская любовь к сыновьям и дочери отличается.

Сыновья Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Хочу сказать, что любовь к дочери — она одна, к сыну — другая! Почему у меня так, я не знаю, но когда я вижу своих сыновей, то я просто растекаюсь, как масло, и ничего не могу сделать! Особенно, когда они меня облепляют, что-то хотят и улыбаются", — отметила исполнительница.

Напоследок артистка добавила, что, хотя и нельзя выделять кого-то из детей, однако ее любимый – это самый маленький Лука.

Анастасия Приходько с младшим сыном / Фото: facebook.com/anastasiyaprykhodko

"Наверное нельзя так выделять кого-то из деток, многие сейчас налетят на меня, типа всех однаково надо любить и все такое, но я скажу откровенно! Лука мой мир! Он самый любимый мой малыш! Жизнь моя! Мой кислород, ветер, солнце! И последняя любовь на планете!" – добавила артистка.

Напомним, недавно Анастасия Приходько очень сильно напугала поклонников. Исполнительница призналась, что серьезно переболела, и болезнь дала осложнение. Артистка потеряла слух.

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