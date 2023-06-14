Анастасия Приходько показалась с 2-летним сыном в больнице: "Мы заболели"

Артистка рассказала, что как чувствует себя Лука.

Украинская певица Анастасия Приходько показалась с 2-летним сыном в больнице и призналась, что Лука заболел.

Печальными новостями артистка поделилась в Instagram-stories. По словам артистки, она была вынуждена обратиться к врачам, чтобы те осмотрели ее 2-летнего сына и назначили лечение.

"Сегодня мы по врачам. Мы заболели", – поделилась певица.

Сын Анастасии Приходько в больнице / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Тем временем сама Приходько решила на время исчезнуть с инфопространства, чтобы посвятить себя лечению маленького Луки.

"Следующие дни меня не будет в сторис", — отметила артистка.

Сын Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Приходько поделилась, что врачи планировали госпитализировать ее сына в больницу, чтобы там лечить. Впрочем, мальчишка уже лучше себя чувствует. Итак, исполнительница находится с Лукой дома.

"Мы были в шаге от госпитализации. Но материнская молитва со дна морского достает корабли! И нам гораздо лучше, мы играем и бегаем! Мы в строю", — поделилась артистка.

Сын Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, ранее танцовщица Илона Гвоздева рассказывала, что заболел ее 2-летний сын. Хореограф делилась, что у маленького Доминика поднялась высокая температура.

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