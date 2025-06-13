Анастасия Приходько показалась с мужем и дочкой и заговорила о смене имени подростка

Анастасия Приходько с мужем / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько после новости о крещении дочери Нанны сделала заявление.

Исполнительница после таинства крещения сообщила, что 15-летняя дочь запланировала сменить имя с Нанны на другое. Однако в подробности Приходько вдаваться не стала, а лишь отметила в фотоблоге, что вместе с крестными родителями поддержала подростка.

"Следующее в нашей жизни — смена имени! Она хочет, а я и наши крестные ее в этом поддерживаем", - написала звезда.

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В то же время артистка поделилась редким совместным фото с мужем Александром и дочерью Нанной в монастыре. Рядом с ними — крестные родители девушки. Анастасия также публично выразила благодарность священнику, который сопровождает ее в самые важные периоды.

Семья Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Сегодня (13 июня - прим. ред.) состоялось крещение моей единственной и самой красивой девочки в мире — моей сладенькой доченьки Нанны, церковное Нонна! Отец Иоанн, спасибо, что по жизни Вы рядом: всех детей покрестили, нас обвенчали, на службу к Вам, на Пасху к Вам... Большое спасибо, что Вы есть! Сегодня невероятный день для нашей семьи. Моя семья стала еще больше! Всем спасибо, кто рядом!" - восхитила певица.

После церемонии Приходько показала свою дочь на выпускном и искренне порадовалась за ее успехи.

Семья Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Дочь Анастасии Приходько с одноклассницами / © instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко заявила, что переназвала своего сына и изменила свидетельство о рождении.

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