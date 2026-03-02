Анастасия Приходько показалась в объятиях мужа-красавца и высказалась об их настоящей любви

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько восхитила редкой фотографией со своим мужем-красавцем Александром.

Артистка крайне редко делится их совместными снимками. Однако на этот раз знаменитость решила порадовать поклонников. В своем Instagram исполнительница опубликовала кадр, который был сделан в Киеве. На фото улыбающаяся Анастасия Приходько позировала в объятиях мужа-красавца.

Также исполнительница высказалась об их настоящей любви. Артистка говорит, что отношения партнеров обычно полны не только приятными моментами, но и тяжелыми. По словам Приходько, подлинность чувств измеряется именно тем, как пара преодолевает вместе проблемы, но, несмотря на все, остается вместе и продолжает любить друг друга. Певица отметила, что любовь - это не о красоте, а о честности.

Анастасия Приходько с мужем / © instagram.com/prykhodko_official

"Настоящая любовь - это не лучшие мгновения, а те, что преодолены вместе. Любовь - это не только когда хорошо. Не только смех, объятия и теплые вечера. Это когда трудно - а вы все равно вместе. Когда болит - а ты не отпускаешь руку. Когда нервы на пределе - но не убегаешь. Настоящая любовь - это пережить сложные дни. Молчать вместе. Плакать вместе. Держаться вместе. Это не об идеальных людях. Это о настоящих. О тех, кто не сдается, когда жизнь проверяет на прочность. Потому что любовь - это не красиво. Любовь - это честно. И по-настоящему", - отметила артистка.

