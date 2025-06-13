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Анастасия Приходько покрестила 15-летнюю дочь и показала церемонию в монастыре
Артистка также рассказала, кто стал крестными родителями Наны.
Украинская певица Анастасия Приходько поделилась трогательными моментами с крещения своей старшей дочери Наны.
Как сообщила артистка в своем фотоблоге, 15-летняя девушка прошла таинство в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании. На опубликованых снимках заметно, как проходил обряд крещения — в частности, момент вручения крестика, когда крестные родители вместе со священником благословляют девушку.
К слову, крестным отцом для девушки стал стилист и режиссер постановщик на Ukraine Fashion Week Кирилл Савченко, а крестной мамой — актриса Владислава Сандыга. Она трогательно поделилась впечатлениями после обряда: "Теперь у меня такая взрослая крестница".
Звездная мама также не сдержала эмоций и поздравила дочь с важным духовным шагом: "Поздравляю нашу дочь с крещением".
Отметим, это событие произошло незадолго после другого важного этапа в жизни Наны — недавно девушка окончила школу. Анастасия уже показывала, как выглядела ее дочь на выпускном, вызвав волну восторга среди поклонников.