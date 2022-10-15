Анастасия Приходько получила орден от Украинской православной церкви

Певицы поблагодарили за заслуги перед украинским народом.

Исполнительница Анастасия Приходько получила почетную награду от Украинской православной церкви за свой вклад в возрождение государства.

Радостной новостью певица поделилась с поклонниками на своей странице в Facebook. Приходько опубликовала несколько фото с церемонии награждения.

За волонтерскую работу Анастасия получила почетную грамоту, а также орден Святого равноапостольного князя Владимира Великой первой ступени.

"Служу украинскому народу", – коротко подписала фото певица.

Напомним, что Приходько занялась волонтерской деятельностью еще с начала войны на Донбассе. Во время полномасштабного российского вторжения артистка продолжила помогать военным.

На днях почетную награду за оборону Харькова получил украинский писатель Сергей Жадан.

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