Анастасия Приходько получила орден от Украинской православной церкви

Певицы поблагодарили за заслуги перед украинским народом.
Исполнительница Анастасия Приходько получила почетную награду от Украинской православной церкви за свой вклад в возрождение государства.
Радостной новостью певица поделилась с поклонниками на своей странице в Facebook. Приходько опубликовала несколько фото с церемонии награждения.
За волонтерскую работу Анастасия получила почетную грамоту, а также орден Святого равноапостольного князя Владимира Великой первой ступени.
"Служу украинскому народу", – коротко подписала фото певица.
Напомним, что Приходько занялась волонтерской деятельностью еще с начала войны на Донбассе. Во время полномасштабного российского вторжения артистка продолжила помогать военным.
На днях почетную награду за оборону Харькова получил украинский писатель Сергей Жадан.
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