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Анастасия Приходько получила орден от Украинской православной церкви

Анастасия Приходько получила орден от Украинской православной церкви

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Анастасия Приходько получила орден от Украинской православной церкви

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певицы поблагодарили за заслуги перед украинским народом.

Исполнительница Анастасия Приходько получила почетную награду от Украинской православной церкви за свой вклад в возрождение государства.

Радостной новостью певица поделилась с поклонниками на своей странице в Facebook. Приходько опубликовала несколько фото с церемонии награждения.

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За волонтерскую работу Анастасия получила почетную грамоту, а также орден Святого равноапостольного князя Владимира Великой первой ступени.

"Служу украинскому народу", – коротко подписала фото певица.

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Напомним, что Приходько занялась волонтерской деятельностью еще с начала войны на Донбассе. Во время полномасштабного российского вторжения артистка продолжила помогать военным.

На днях почетную награду за оборону Харькова получил украинский писатель Сергей Жадан.

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