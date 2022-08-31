Анастасия Приходько поссорилась с бойцом ВСУ: "Подумал, что ПДД не для него"

Недавно Анастасия Приходько поссорилась с водителем другого автомобиля из-за правил дорожного движения. Как рассказала певица на своей странице в Facebook, она ехала в машине на пассажирском сидении, в то время как водитель Bentley нарушил ПДД и едва не создал аварийную ситуацию на дороге.

После этого Приходько опубликовала фото водителя на своей странице, чтобы узнать имя нарушителя.

"Очень хочу знать, кто это! Так грубить, если ты еще и не прав, может только он! Я понимаю, "Бентли", все дела, ну надо же быть человеком", — написала певица.

Как оказалось, водителем авто был военнослужащий. Он в свою очередь тоже прокомментировал скандал со звездой в Facebook. С его точки зрения аварийная ситуация была невозможна, ведь оба водителя видели друг друга.

"Водитель "Лексуса", увидев мою машину, начал сигналить, я отсигналил в ответ. На ближайшем светофоре мы остановились рядом, я опустил стекло и обратился в очень вежливой форме к водителю Лексуса (который тоже опустил стекло) с вопросом – с какой целью он сигналил? В ответ я получил ряд эмоциональных ответов — хором от водителя (мужчины явно призывного возраста) и почему-то женщины, находившейся на пассажирском сидении", — рассказал свою точку зрения военный.

Водитель отметил, что Анастасия очень эмоционально высказывалась в его адрес и даже использовала брань. К тому же он не ожидал, что певица напишет целый пост и будет искать его в Сети.

"Удивлен, что в такое время автору публикации есть время заниматься подобными вещами, а не чем-то более полезным для победы. Больше комментировать или обсуждать эту тему я не стану", — резюмировал военный.

В следующей публикации исполнительница объяснила, что не хотела устраивать скандал, но ее очень оскорбил стиль разговора мужчины.

"Человек, выезжавший из пешеходной зоны, он подумал, что правила дорожного движения не для него писали. Чтобы он в нас не въехал, был сделан сигнал, на что человек начал сигналить в ответ и начал равняться со мной и первый начал разговор ! Мне оно было не нужно, а ему нужно! А почему такая реакция была у человека на предупредительный сигнал, я не знаю", — написала Приходько.

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