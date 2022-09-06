Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем

Война оказала серьезное влияние на здоровье и эмоциональное состояние многих украинцев. На плохое самочувствие пожаловалась и Анастасия Приходько. На своей странице в Facebook певица написала, что с началом военных действий в стране стала испытывать проблемы со сном, особенно после воздушной тревоги.

"Мои панические атаки усилились, проснулась, а потом я уже не могу заснуть и так до поздней ночи. Ночью тоже раз пять встаю, то воды, то покурить, то еще что-то," – пожаловалась Приходько.

Певица призналась, что отсутствие полноценного отдыха и постоянный стресс привели к тому, что она стала терять сознание.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Вернулась и потеря сознания, хотя последний раз это было после "Евровидения". Раньше мне помогала еда, вчера я приготовила любимое блюдо и что-то оно уже не доставляет мне радости. Наверное, я так пыталась держать себя в руках, что мой организм сказал: "Хватит", — поделилась исполнительница.

Напомним, недавно Анастасия Приходько попала в скандал с военнослужащим. Певица и боец ВСУ не смогли найти общий язык на дороге.

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