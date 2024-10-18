Анастасия Приходько прокомментировала второе венчание с мужем: "Это очень большой грех"

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась подробностями личной жизни.

Так, в начале сентября исполнительница заинтриговала новостью о втором венчании. Такое предположение фаны сделали после того, как Анастасия поделилась в Instagram рядом романтических фото с мужем Александром из храма. Однако в комментарии "ЖВЛ представляет" звезда опровергла информацию. Как оказалось, по случаю 11-летия брака они пришли в церковь не обвенчаться, а просто возобновить обеты. Певица даже задумывается о том, чтобы в будущем сделать это частью семейной традиции с возлюбленным.

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Очень много людей пишут мне, что мы во второй раз обвенчались. Во второй раз венчаться – это очень большой грех. Никто над нами короны не держал, у меня был просто венок из кораллов. Мы сказали себе, если мы уже более 10 лет прошли, то надо еще 10 лет, как минимум. Это было очень спокойно, романтично и органично", — объяснила Приходько.

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно внимание поклонников Анастасии Приходько привлекла ее афиша с концертом с необычным политическим лозунгом в Молдове. Иностранные власти уже отреагировали на инцидент и удивили, как к этому причастно государство-террорист РФ.

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