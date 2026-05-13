Анастасия Приходько процитировала Ирину Фарион и вызвала возмущение публичным высказыванием

Анастасия Приходько и Ирина Фарион

Новый языковой скандал разгорелся вокруг певицы Анастасии Приходько, что снова вызвало волну обсуждений в Сети.

В соцсети Threads артистка опубликовала эмоциональный пост, в котором смешала ироничные формулировки с русским языком и упоминаниями, что сразу привлекло внимание аудитории. Ее высказывания быстро начали распространять пользователи. Часть комментаторов восприняла сообщение как провокацию. Другие увидели в нем отсылку к публичным дискуссиям о языке. Резонанс усилился после упоминания узнаваемой фразы.

«Мне чашечку чая с лимонником! Как дела, друзья? Скоро подкину вам дров для обсуждения! Вы даже не догадываетесь, кто из вас выиграл в лотерею успеха», — написала Приходько в соцсети Threads.

Фраза о «чашке чая с лимоном» имеет отдельный контекст — ее ранее озвучивала покойная Ирина Фарион в интервью, когда обсуждала бытовую ситуацию в киевском заведении. Именно эта деталь стала триггером для новой волны критики, ведь пользователи расценили ее появление в заметке как неуместное.

В комментариях под постом сразу появились резкие реакции. Часть комментаторов иронизировала, другие открыто возмущались содержанием публикации и смешением языковых контекстов.

«Приходько, стань Уходько в одноклассники»

«Уходько, ты уже Ирину Фарион цитируешь? Молодец, … тебе это не поможет»

«Не дай Бог ты позволишь себе хоть одно кривое слово против Ирины Фарион!»

«У вас с Потапом одно и то же расстройство?»

«Пожалуйста, не несите сюда эту „пс*чую“ речь. Спасибо»

В итоге сам замысел публикации артистки остался непонятным даже для ее аудитории, что лишь усилило дискуссию вокруг сообщения. Вопрос о границе иронии и публичных высказываний снова оказался в центре внимания.

Напомним, ранее Анастасия Приходько уже становилась фигуранткой языковых споров после заявлений о так называемом «киевском русском языке», что также вызвало общественный резонанс.

