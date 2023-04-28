Анастасия Приходько провела экскурсию по своему огромному дому под Киевом

Украинская певица Анастасия Приходько провела экскурсию по своему немалому загородному дому, расположенному в селе Крюковщина в Киевской области.

Дверь своего дома Анастасия открыла для программы "Слава+". Этот дом вместе с мужем Настя построила в 2018 году. Здесь они живут одной дружеской семьей – певица с мужем и тремя детьми, отец артистки и иногда приезжает бабушка.

Дом Насти Приходько под Киевом

В двухэтажном доме площадью 200 квадратов есть огромная гостиная, детские комнаты для дочери и сына, спальня Насти с мужем. Также у артистки есть небольшая гардеробная, впрочем, там артистка складывает вещи, которые не носит и хранит закрутки, которые сделала с мамой мужа в начале полномасштабного вторжения.

Гостиная в доме Насти Приходько

Дом Насти Приходько под Киевом

Комната дочери Насти Приходько

Комната сына Насти Приходько

Комната сына Насти Приходько

Спальня Насти Приходько

Дом Насти Приходько под Киевом

Дом Насти Приходько под Киевом

Также исполнительница поделилась, кто убирает дом. По словам Приходько, до начала войны у нее были специальные люди для этого, но сейчас исполнительница убирает собственноручно. Генеральную уборку певица делает раз в месяц.

Напомним, ранее Анастасия Приходько рассказала о конфликте с Петром Порошенко и призналась, как он отомстил ей после этого.

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