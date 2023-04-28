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Анастасия Приходько провела экскурсию по своему огромному дому под Киевом

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1297
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Анастасия Приходько провела экскурсию по своему огромному дому под Киевом

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Артистка вместе с семьей живет в селе Крюковщина Киевской области.

Украинская певица Анастасия Приходько провела экскурсию по своему немалому загородному дому, расположенному в селе Крюковщина в Киевской области.

Дверь своего дома Анастасия открыла для программы "Слава+". Этот дом вместе с мужем Настя построила в 2018 году. Здесь они живут одной дружеской семьей – певица с мужем и тремя детьми, отец артистки и иногда приезжает бабушка.

Дом Насти Приходько под Киевом / ©
Дом Насти Приходько под Киевом

В двухэтажном доме площадью 200 квадратов есть огромная гостиная, детские комнаты для дочери и сына, спальня Насти с мужем. Также у артистки есть небольшая гардеробная, впрочем, там артистка складывает вещи, которые не носит и хранит закрутки, которые сделала с мамой мужа в начале полномасштабного вторжения.

Гостиная в доме Насти Приходько / ©
Гостиная в доме Насти Приходько
Дом Насти Приходько под Киевом / ©
Дом Насти Приходько под Киевом
Комната дочери Насти Приходько / ©
Комната дочери Насти Приходько
Комната сына Насти Приходько / ©
Комната сына Насти Приходько
Комната сына Насти Приходько / ©
Комната сына Насти Приходько
Спальня Насти Приходько / ©
Спальня Насти Приходько
Дом Насти Приходько под Киевом / ©
Дом Насти Приходько под Киевом
Дом Насти Приходько под Киевом / ©
Дом Насти Приходько под Киевом

Также исполнительница поделилась, кто убирает дом. По словам Приходько, до начала войны у нее были специальные люди для этого, но сейчас исполнительница убирает собственноручно. Генеральную уборку певица делает раз в месяц.

Напомним, ранее Анастасия Приходько рассказала о конфликте с Петром Порошенко и призналась, как он отомстил ей после этого.

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Дата публикации
Просмотры
1297
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