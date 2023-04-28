Анастасия Приходько провела экскурсию по своему огромному дому под Киевом

Артистка вместе с семьей живет в селе Крюковщина Киевской области.
Украинская певица Анастасия Приходько провела экскурсию по своему немалому загородному дому, расположенному в селе Крюковщина в Киевской области.
Дверь своего дома Анастасия открыла для программы "Слава+". Этот дом вместе с мужем Настя построила в 2018 году. Здесь они живут одной дружеской семьей – певица с мужем и тремя детьми, отец артистки и иногда приезжает бабушка.
В двухэтажном доме площадью 200 квадратов есть огромная гостиная, детские комнаты для дочери и сына, спальня Насти с мужем. Также у артистки есть небольшая гардеробная, впрочем, там артистка складывает вещи, которые не носит и хранит закрутки, которые сделала с мамой мужа в начале полномасштабного вторжения.
Также исполнительница поделилась, кто убирает дом. По словам Приходько, до начала войны у нее были специальные люди для этого, но сейчас исполнительница убирает собственноручно. Генеральную уборку певица делает раз в месяц.
Напомним, ранее Анастасия Приходько рассказала о конфликте с Петром Порошенко и призналась, как он отомстил ей после этого.
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