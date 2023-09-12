Анастасия Приходько рассекретила, какой трогательный поступок для нее сделал муж

Артистка рассказала, как о ней заботится ее возлюбленный.

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась, какой трогательный поступок для нее сделал муж Александр.

В Instagram-stories артистка рассказала, что ее ждет неделя в пути. Знаменитость будет ездить Украиной и давать концерты. Тем временем муж позаботился об Анастасии Приходько. Избранник артистки купил ей надувной матрас, который можно разместить на заднем сиденье автомобиля. Таким образом, исполнительница сможет комфортно путешествовать и отдыхать в машине.

Настя Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Как призналась певица, именно за такие проявления заботы она очень сильно любит своего мужа уже более 10 лет.

"Люблю до Луны и обратно. Знаете, почему я уже 10 лет люблю своего мужа? Потому что он знал, что нам ехать на неделю на концерты. Я спускаюсь, а он мне купил матрас в автомобиль, чтобы его любимой жене было удобно ездить и отдыхать ", – поделилась артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно Анастасия Приходько вместе с мужем Александром праздновала 10-летие брака. Артистка в этот день поделилась редким фото с возлюбленный и показала, как оригинально отыграла важную для их семьи дату.

Читайте также: