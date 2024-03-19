Анастасия Приходько рассекретила важное обещание, которое дала мужу в особенном месте

Артистка показала, как проводит время с возлюбленным.

Украинская певица Анастасия Приходько крайне редко делится семейными кадрами и почти не показывает своего мужа Александра.

В этот раз артистка сделала исключение. Знаменитость с возлюбленным прогулялась по "Тоннелю любви", что расположен в Клеване, Ровенская область. Конечно, в таком романтическом месте парочка не смогла не сделать несколько фотографий, которыми певица поделилась в своем Instagram.

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

На первом кадре парочка дарила сладкий поцелуй друг другу. На другой фотографии Настя Приходько нежно прижалась к мужу и обнимала его. В "Тоннеле любви" парочка обменялась важными обещаниями. Они отметили, что будут вместе всю жизнь.

"Мы были в город Клевань, где пришли в "Тоннель любви" и снова дали обещания быть вместе всю жизнь…", — поделилась знаменитость.

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, ранее Анастасия Приходько делилась редкими кадрами с мужем, на которых хвасталась их романтикой.

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