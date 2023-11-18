Анастасия Приходько рассказала, как поправилась во время войны и как пытается похудеть

Украинская певица Анастасия Приходько откровенно рассказала, как поправилась во время полномасштабной войны и как пытается сбросить лишние кило.

Артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" призналась, что к началу российского вторжения сумела привести себя в форму. Тогда знаменитость весила 53-54 кило. Когда началась полномасштабная война, артистка набирала вес. Как призналась Приходько, она заедает свой стресс и запивает его алкоголем.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я поправилась во время войны. Если посмотреть на меня до войны, а я как раз привела себя в порядок, я весила 53-54 кило, а сейчас 65. Когда я в стрессе, я ем сладкое, и пью. В прошлом году я начала набирать, потому что были обстрелы. Что я делала? Я пила и ела. Новый год, обстрелы – ем. Май – ем. Вот это все. Я пытаюсь держать себя в руках, но я живой человек", — призналась певица.

В настоящее время артистка сидит на диете. Приходько практикует голодание. Правда, певице это дается нелегко. Настя говорит, что она любит вкусно поесть и выпить.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Немножко похудела. Получается, честно говоря, плохо. Иногда хочется выпить, съесть сладкого, пожрать на ночь. Третий день я держу себя в руках. Я голодаю. Это не интервальное голодание, это просто нужно есть один раз около пяти вечера. Я так уже делаю третий день", — поделилась певица.

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