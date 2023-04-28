Анастасия Приходько рассказала о конфликте с Порошенко и как он отомстил ей

Украинская певица Анастасия Приходько ошеломила признанием, что из-за нардепа Петра Порошенко ей аннулировали американскую визу.

Именно поэтому исполнительница не может поехать в Соединенные Штаты с гастролями. Об этом Приходько рассказала в программе "Слава+". Артистка объяснила, что бывший президент Украины таким образом отомстил ей:

"В Америку я сейчас не могу поехать, потому что у меня забрали визу. Благодаря Петру Алексеевичу Порошенко. После суда, когда я выиграла, у меня аннулировали американскую визу. Чтобы отомстить мне. Одним звонком это решается", — поделилась Приходько.

Она вспомнила, что в прошлом году должна была лететь в США, чтобы выступить на концерте ко Дню Независимости Украины, впрочем, артистку сняли с самолета и отметили, что она не может выехать на территорию Соединенных Штатов:

"И я потом узнала, что визу у меня забрали сразу после того, как я выиграла суд. Деньги он тоже не перевел и компании его полностью числятся банкротами", — добавила Приходько.

Приходько пожаловалась на Порошенко в 2018 году

https://youtu.be/Rfxr2xBDJ_4 ❗️❗️❗️Я буду защищать свою честь и достоинство❗️❗️❗️ Опубликовано Анастасией Константиновной Воскресенье, 18 февраля 2018 г.

Напомним, что конфликт между Анастасией Приходько и пятым президентом Украины Петром Порошенко произошел в 2018 году. Тогда певица рассказала, что, на то время, кандидат в президенты Порошенко обманом снял ее в своем предвыборном ролике. Артистка не давала согласия участвовать в съемках этого политического ролика.

Приходько подала в суд и выиграла его у команды Порошенко. Экс-президент Украины должен был выплатить артистке 260 тысяч гривен, но, похоже, так и не сделал этого.

Читайте также: