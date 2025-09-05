Анастасия Приходько разозлила украинцев неоднозначной позицией в Сети

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Реклама

Украинская певица Анастасия Приходько оказалась в центре скандала из-за своего нового поста в соцсетях.

Звезда, которая 4 сентября праздновала 12-ю годовщину брака, в Instagram обратилась к мужу с романтическими словами, но на русском языке. Это очень разгневало фанатов исполнительницы, и юзеры начали упрекать ее за использование языка агрессора.

Пост Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

В комментариях они остро отреагировали на ситуацию и начали задавать соответствующие вопросы. Так, подписчики разделились на несколько лагерей: одни говорили, что Анастасия поступила плохо, другие же — защищали певицу.

Реклама

Как можно писать на языке агрессора?

Продвигать язык врага публично, когда тысячи людей гибнут — это дно.

Наконец-то на русском… Будьте счастливы!

Многие пользователи заявили, что после этого перестанут следить за блогом Приходько. Стоит напомнить, что это не первый случай, когда артистка возвращается к русскому. Ранее она уже отмечала, что может исполнять свои старые хиты на этом языке, ведь, по ее словам, это якобы "разрешил языковой омбудсмен".

Сама же певица скандал пока что не комментировала.

Напомним, недавно Настя Каменских поплатилась за выступление в США с русскоязычными песнями. Известный украинский бренд разорвал сотрудничество с артисткой.