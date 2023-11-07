Анастасия Приходько резко прошлась по Потапу, который засветился в Дубае в компании россиян

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала продюсера Потапа, который за границей засветился в компании россиян.

В Instagram-stories артистка обвинила рэпера в неискренности. Она убеждена, что в Украине Потап поет на украинском и выпускает патриотические песни, чтобы иметь расположение среди украинцев. Между тем за границей продюсер, по ее мнению, развлекается и спокойно, несмотря на войну, проводит время в компании россиян.

"Можно его в один котел к Фарион (деятельница, раскритиковавшая военных, который говорят на русском – прим. ред.). Давайте и дальше ему верьте, когда он начинает петь в Украине украинских песен, потому что здесь ему вломят по самое не хочу, а если не в Украине, то можно под свечку похлопать в ладошки со страной 404 (Россией – прим. ред.)", — резко выразилась певица.

Анастасия Приходько раскритиковала Потапа / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, на днях Потап неожиданно засветился на отдыхе в Дубае. В частности, рэпера сняли на видео в одном из местных элитных ресторанов. Компанию продюсеру составили россияне. Потап пока не комментировал скандал, который разгорелся.

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