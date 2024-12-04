Анастасия Приходько резко высказалась против участия Украины в "Евровидении": "Оно нах*р не нужно"

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала "Евровидение" и заявила, что против участия Украины в международном конкурсе.

Артистка говорит, что конечно как артист поддерживает участие украинцев в конкурсах такого уровня. В частности, это развивает культуру и позволяет в очередной раз заявить на международной арене об Украине. Однако, по словам Приходько, есть одно весомое "но", из-за которого "Евровидение" сейчас не имеет никакого значения.

"Я как человек с культурного фронта должен сейчас сказать: "Да, обязательно (Украине нужно "Евровидение" – прим. ред.), это развитие нашей культуры". Но, по большому счету, оно нах*р не нужно нам. Оно не имеет ни одного сейчас значения от слова вовсе", – заявила исполнительница в интервью Натальи Влащенко.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько убеждена, что участвовать в "Евровидении", когда в стране длится ужасная война, не целесообразно. На конкурсное выступление артиста на таком масштабном конкурсе тратится немало средств из бюджета. Певица убеждена, что для этого сейчас вообще не время. По мнению Приходько, эти средства можно было бы потратить на важные нужды страны, например на благоустройство переселенцев.

"Это просто лишний раз помогает нашим артистам хоть как-то не стоять на месте. Это какое-то развитие. Это эмоция, от которой зависят артисты. Это соперничество, которого сейчас всем не хватает. Это было. Но если мы уже говорим о войне, то я против. Потому что деньги, которые выделяются из бюджета нашей страны... Я бы на эти деньги помогла бы переселенцам", — объяснила исполнительница.

Напомним, недавно на "Евровидении-2025" разгорелся скандал. Участники Черногории нарушили правила конкурса, из-за чего им угрожала дисквалификация. Наконец, музыканты сами отказались представлять страну еще до оглашения результатов специальной проверки.

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