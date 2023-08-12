Анастасия Приходько резко высказалась в сторону Веры Брежневой и Светланы Лободы: "Нах*р их вспоминать?"

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала своих коллег Веру Брежневу и Светлану Лободу.

Больше артистку возмущает то, что исполнительницы продолжают петь свои русскоязычные песни во время концерта за границей, при этом держа в руках украинский флаг. К тому же Приходько считает, что пытаться перевести свои прошлые хиты также признак слабости у артиста.

"Я считаю, что это плохо. Нельзя одевать на себя флаг Украины и петь на русском. Я об этом говорю на каждом концерте. Как можно представлять государство и петь на русском? Это во-первых. А во-вторых, я не перевожу своих русскоязычных хитов, потому что это прошлое. Я считаю, что артисты боятся потерять себя, что они думают? Ты ты в себя не веришь, что ли? Ты думаешь, что ты будешь свои песни старые юзать, на русском петь и при этом быть завернутой в флаг Украины, который борется сейчас? Поэтому я и говорю, заберут у нее флаг! Потому что это какие-то двойные стандарты", — сказала Анастасия в интервью Алине Доротюк.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Нешуточные негативные эмоции у Приходько также вызвало недавнее выступление Лободы за границей. Певица вышла на сцену в сине-желтом плаще и обратилась к аудитории на русском языке. Фаны освистали Светлану и потребовали говорить по-украински, но она проигнорировала эту просьбу.

"Что касается Лободы, я вообще не понимаю, флаг одевать как платье? Государственный флаг? Когда сейчас под ним гибнут наши ребята? Да и зачем ты поешь русские песни вообще? Эти все артисты пытаются усидеть на двух стульях", — сказала Приходько.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

По мнению Анастасии, украинцы должны забыть таких артистов, а певицам нужно пытаться начать свою карьеру в Украине заново. Хотя, по словам артистки, она никогда не простит коллегам такое поведение и работу в РФ.

"Когда началась война, Брежнева что сказала? Что никогда не считала себя украинской певицей. Для меня вообще этих артистов, как Лобода и Брежнева, нах*р вообще их вспоминать? Пусть они себе там бьются. Пусть они начинают сначала", — добавила Приходько.

Также ранее Анастасия Приходько осудила артистов, выступивших на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале – среди них Оля Полякова, Андрей Данилко, Макс Барских и другие.

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