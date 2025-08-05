Анастасия Приходько с мужем и детьми показала свои развлечения на море в Одессе

Анастасия Приходько с мужем / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько поделилась своими приключениями с семьей.

В фотоблоге артистка опубликовала несколько кадров из Одессы. На одном из них виднеется ее муж Александр и младший сын. На отдыхе вся семья нашла для себя развлечение — катание на сапах.

Кроме того, Анастасия вспомнила моменты с отдыха в Одессе еще во времена своего детства, когда рядом была мама. Теперь, по словам певицы, всю ту заботу она пытается дать своим трем детям. А в свободное время любит созерцать Черное море и наслаждаться спокойствием.

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Анастасия Приходько с мужем и сыном / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Море.... Я здесь с самого утра до ночи сижу! Хочу тишины и покоя. Именно своими воспоминаниями надо лечить душу... В 13 лет я впервые увидела море в городе Феодосия, и нам мама покупала кукурузу, мы валялись на покрывале, мама читала книгу и вся жизнь была впереди... Теперь уже я мама троих детей, теперь я им покупаю кукурузу, и я отдыхаю в родной Одессе... Но стараюсь так делать, как было в детстве, и на душе становится легче", — написала исполнительница в своем Telegram-канале.

Напомним, недавно певица Джамала рассказала о своем отдыхе в Турции с семьей. Звезда показала сразу трех своих сыновей, которые подросли, и родителей.